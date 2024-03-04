Журналіст та коментартор Ігор Циганик залишився незадоволений реакцією Юрія Вернидуба щодо скандальної поразки своєї команди від Шахтаря (2:5) у матчі 19-го туру УПЛ.

"Я думав, що Вернидуб вийде і дасть відсіч. Якщо не виходити у публічність, то далі так і продовжуватиметься.

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Його заяву я не зрозумів, вона мене зупинила. Я чекав гострішого коментаря. Знаючи, як він може сказати... А він може сказати гостро.

У мене враження, що клуби мають Стокгольмський синдром щодо Шахтаря. Олександрія – "ми самі винні", Кривбас – "ми самі винні". А Шахтар не хитріший, а нахабніший просто. Вони знають, що це пройде. І треба привертати до цього увагу", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Стокгольмський синдром – термін, що описує прив'язаність жертви до свого кривдника.

Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона