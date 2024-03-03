“Второй мяч – у меня есть вопросы, но то такое... Игра уже прошла. Насчет карточки, то я не видел, не буду врать. Если там действительно наступил, значит красная, не было – желтая. Если рефери просматривал видеоповтор и принял такое решение, значит, он что-то там увидел – грубую игру, наступ что ли.

Скандальный гол в видеообзоре матча Шахтер – Кривбасс – 5:2

Отреагировали на пропущенный гол, забили. Но потом... Очень уважаем соперников – когда нарушаем правила, начинаем поднимать, гладить. Этого не нужно делать. Надо извиниться и занимать позицию. Этим воспользовался Шахтер – быстрый розыгрыш, пропустили второй мяч.

Президент пришел после матча, поддержал команду. Игра была до 57-й минуты, когда мы играли в равных составах. После удаления играть с Шахтером тяжело. Но я благодарен ребятам, бились", – сказал Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.

В то же время Тribuna.com приводит чуть более широкий комментарий наставника Кривбасса относительно второго пропущенного мяча: "Это будет урок для нашей команды и наших игроков. Когда ты нарушаешь правила, не надо гладить и поднимать чужого игрока. А когда трое подошли, начали его поднимать и жалеть, Шахтер немножко хитрее поступил – взял и быстро разыграл. Я такие моменты уже видел. Это то же самое, что с Вересом было. Что сделаешь, будем учиться на этих ошибках.

Впереди много матчей. У Шахтера также есть пропущенные игры, пусть они еще наберут свои баллы. Мы будем бороться до конца. Такие игры надо быстрее забывать, подниматься с колен и двигаться дальше".

Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная