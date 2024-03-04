“Фейр-плей? Да х*еплей. Оставьте эту хрень для романтиков. Крыськив не нарушил ни одного правила футбола.

"Где в правилах есть, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар?": Крыськив объяснил свой скандальный гол Кривбассу

Это эпизод, который показывает важное отличие между тем, у кого есть менталитет победителей и тем, кто еще не готов выигрывать матчи такого уровня, такого веса, такой ответственности. Зачем этим эфемерным "фейр-плей" вы снимаете ответственность с футболистов Кривбасса, которые вышли на матч против действующего чемпиона страны побеждать?

Дибанго стоит, просит прощения у Зубкова, еще пятеро рядом. Крыськив ставит мяч вводить в игру и ни одного футболиста Кривбасса рядом! Никто не становится перед мячом, чтобы Крыськив попросил исполнения по свистку. Никто! Этому в ДЮСШ учат, а тут матч за чемпионство.

А когда у вас есть возможность заработать 40 миллионов евро, задайте каждый сам себе вопрос: "Сколько из вас будут космонавтами-романтиками, а сколько – роботами-прагматиками? Все, что не нарушает правила игры, имеет право на существование, когда на кону чемпионство", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Шахтер разгромил Кривбасс со счетом 5:2 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Юрия Вернидуба стала третьей.

Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная