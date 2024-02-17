Динамо переиграло Шериф (2:0) в спарринге на сборах в Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Динамо – Шериф – 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

Состав Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко (Дячук, 64), Вивчаренко – Бражко – Кабаев (Бенито, 70), Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 46), Волошин – Ванат.

Динамо завершает подготовку ко второй части сезона. Киевляне сыграли девять товарищеских матчей на сборах в Турции. Команда потерпела три поражения, расписала три ничьи, но переиграла Пахтакор, Лиепаю и РФШ. Сегодня был финальный десятый спарринг. Соперником стал бессменный чемпион Молдовы.

Динамо не обыграло вторую команду Молдовы – гол Супряги спас от поражения, команда Шовковского снова не поразила

Александр Шовковский выставил основной состав, который увидим в первых весенних матчах. Бросился в глаза Шепелев – ему отдали предпочтение перед Шапаренко. Отсутствие Николая было заметно не только в протоколе, но и на поле. В первом тайме сильно провисал центр поля, все атаки шли через фланги.

Активно подключался к атакам Караваев, остро играл Волошин, неплохо взаимодействовали Вивчаренко и Кабаев. Через смену флангов Динамо создало лучшие моменты – Буяльский и Волошин в упор били по воротам после прострелов. В обоих эпизодах не удалось переиграть голкипера.

Шепелев хоть и не обеспечивал продвижение мяча, но очень хорошо проявил себя в прессинге. Восьмой номер вовремя включался в отбор и перехватывал мяч у чужой штрафной площади. Из этого возникали штрафные, которые плохо исполнял Бражко.

Во втором тайме вышел Шапаренко и, что интересно, во время выхода из обороны именно он опускался в опорную зону, а Бражко располагался выше. Стоит отдельно отметить Михавко. Похоже, 18-летний защитник выиграл конкуренцию в центре обороны. Он смело пасовал, динамично менял вектор атак и не стеснялся делать диагонали.

При всех плюсах нельзя игнорировать, что Динамо плохо реализовывало моменты. Забить удалось лишь благодаря настырности Ваната. Влад прочитал пас назад, завладел мячом в чужой штрафной и выкатил на гол Буяльскому. Форвард традиционно смещался на фланги и активно подыгрывал партнерам.

Второй гол также пришел после перехвата. Вивчаренко отобрал и прострелил, Буяльский тонко подыграл Волошину, а тот точно пробил. Судя по постоянным подсказкам, Александр Шовковский особое внимание сегодня уделил прессингу. Следствие – два гола.

В то же время киевляне не позволили ничего создать у собственных ворот. Шериф редко получал мяч в свое распоряжение и еще реже атаковал. Можно вспомнить только один опасный удар от Неверса. В итоге заслуженная победа Динамо.