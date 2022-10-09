"У Холанда будто синдром Дауна": журналист спровоцировал скандал в прямом эфире
Футбольное сообщество всколыхнул скандал с участием Марио Сконцерти, который некрасиво высказался о форварде Ман Сити и сборной Норвегии Эрлинге Холанде
Итальянский журналист посетил радиопередачу, посвященную футболу. Его попросили прокомментировать феномен 22-летнего норвежца, сообщает Sportal.Blic.
Гвардиола недоволен, что Холанд забил только 1 гол Саутгемптона – тренер назвал позитив от отсутствия хет-трика
"У Холанда такое лицо, будто у него синдром Дауна. Это не нормальное лицо", – неожиданно заявил Сконцерти. Ведущие были в шоке и пытались его остановить.
Видео появилось в соцсетях и стало главной темой для обсуждений в футбольном сообществе. Corriere dello Sport и Sky Sports, в которых ранее работал журналист, возмутились таким высказыванием.
Напомним, в активе 22-летнего Холанда уже 20 мячей за "горожан" во всех турнирах. Для этого норвежцу понадобилось всего 13 матчей.
Тоттенхэм победил Брайтон и поднялся в топ-4, Ман Сити разгромил Саутгемптон, Лестер не смог покинуть зону вылета