Футбольное сообщество всколыхнул скандал с участием Марио Сконцерти, который некрасиво высказался о форварде Ман Сити и сборной Норвегии Эрлинге Холанде

Итальянский журналист посетил радиопередачу, посвященную футболу. Его попросили прокомментировать феномен 22-летнего норвежца, сообщает Sportal.Blic .

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"У Холанда такое лицо, будто у него синдром Дауна. Это не нормальное лицо", – неожиданно заявил Сконцерти. Ведущие были в шоке и пытались его остановить.

Видео появилось в соцсетях и стало главной темой для обсуждений в футбольном сообществе. Corriere dello Sport и Sky Sports, в которых ранее работал журналист, возмутились таким высказыванием.

Напомним, в активе 22-летнего Холанда уже 20 мячей за "горожан" во всех турнирах. Для этого норвежцу понадобилось всего 13 матчей.