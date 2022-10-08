В рамках суботньої програми 10-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 10-й тур

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 4:0

Голи: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65

Челсі – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Хаверц, 45+3, Пулішіч, 54, Броя, 90

Ньюкасл – Брентфорд – 5:1

Голи: Гімараєш, 21, 56, Мерфі, 28, Альмірон, 82, Піннок, 90 (автогол) – Тоні, 54 (пен)

Борнмут – Лестер Сіті – 2:1

Голи: Білінг, 68, Крісті, 71 – Дака, 10

Брайтон – Тоттенхем – початок о 19:30

Манчестер Сіті в рідних стінах приймав Саутгемптон, вчинивши черговий розгром. Його початок заклав Канселу, який відкрив рахунок на 20-й хвилині – Жоау прийняв проникну передачу від Фодена, переграв Вокера-Пітерса й пробив у дальній кут. На 32-й Філ додав до асисту гол, вирвавшись на рандеву з голкіпером і перекинувши його. На старті другого тайму Марез прийняв закидання від Родрі й метрів з дев'яти вколотив третій гол, а на 65-й Холанд замкнув простріл Канселу – 4:0.

Де Брюйне у цій зустрічі віддав 94-й гольову передачу в АПЛ, перевершивши Давіду Сілва й ставши найкращим асистентом "містян" у турнірі. Холанд же забив 15-й гол в чемпіонаті Англії, відзначившись у сьомому матчі поспіль.

Челсі в паралельній зустрічі здолав Вулверхемптон. Лондонці домінували в першому таймі, але відкрити рахунок вдалося лишень у компенсований час – це Хаверц перевисів Семеду й замкнув філігранний крос від Маунта. На старті другого тайму "пенсіонери" подвоїли свою перевагу зусиллями Пулішіча. Крістіан обігрався у стіночку з Маунтом, вийшов сам на сам з Са й підкинув сферу над ним – 2:0.

Хаверц на 58-й спробував зробити те ж саме, але цього разу голкіпер впорався. Після цього гра заспокоїлась, однак на 90-й хвилині Челсі таки влаштував розгром – голом відзначився Броя. 3:0! Лондонці набрали 16 очок і піднялись на четверту позицію.

Ньюкасл у рідних стінах розтрощив Брентфорд, хоча перший гол забили саме гості. Його не зарахували через офсайд, а "сороки" у відповідь відвантажили аж п'ять м'ячів! Два провів Бруну Гімараєш – з моменту дебюту в Англії у січні бразилець відзначився сьомим голом. Жоден футболіст тайн-уірців за останні 10 місяців стільки не забивав.

Брентфорд розмочив рахунок на старті другого тайму з пенальті, який реалізував Тоуні. Він забив усі 7 пенальті в АПЛ – до речі, 100-відсотковий показник з 11-метрових мали тільки Яя Туре (11/11) та Дімітар Бербатов (9/9).

Лестер після першої перемоги в сезоні знову програв. Цього разу кривдником став Борнмут – "вишеньки" пропустили на 10-й хвилині внаслідок влучного удару Дака, але забили два у відповідь в середині другого тайму. 2:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Лестер залишився у зоні вильоту.