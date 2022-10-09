Футбольну спільноту сколихнув скандал за участю Маріо Сконцерті, який некрасиво висловився про форварда Ман Сіті та збірної Норвегії Ерлінга Холанда

Італійський журналіст завітав на радіопередачу, присвячену футболу. Його попросили прокоментувати феномен 22-річного норвежця, повідомляє Sportal.Blic.

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"У Холанда таке обличчя, ніби у нього синдром Дауна. Це не нормальне обличчя", – несподівано заявив Сконцерті. Ведучі були шоковані і намагались його зупинити.

Відео з'явилось у соцмережах і стало головною темою для обговорень у футбольній спільноті. Corriere dello Sport и Sky Sports, у яких раніше працював журналіст, обурились таким висловлюванням.

E #Sconcerti c'ha il cervello dentro lo scroto



È ora della pennica Mario#Haaland pic.twitter.com/gUGAbMZMDG — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) October 8, 2022

Нагадаємо, в активі 22-річного Холанда вже 20 м'ячів за "містян" у всіх турнірах. Для цього норвежцю знадобилося всього 13 матчів.

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