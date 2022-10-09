Наставник "горожан" в шутку поругал Холанда за то, что в матче 10-го тура АПЛ Ман Сити – Саутгемптон (4:0) нападающий отличился только одним голом.

Очередной гол и бенефис Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0

"Я так недоволен им. Он забил только один, а не три гола. Теперь его не исключат из АПЛ из-за петиции, что он робот (на днях в сети завирусили шутку, что на сайте парламента и правительства Великобритании появилась соответствующая петиция – прим. Футбол 24). Это хорошо.

Ожидания от него просто заоблачны. Люди ждут, что Холанд будет забивать три-четыре гола в каждом матче. Сегодня он тоже забил, чем снова нам помог. Кроме того, он хорошо держит мяч и борется. Против Саутгемптона Эрлинг сыграл очень хорошо", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, в активе 22-летнего норвежца уже 20 голов за Ман Сити во всех турнирах. Для этого Холанду понадобилось 13 матчей.

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