"Мы довольны тем, что заработали три очка, ведь играли против единственной команды, которая в нашем чемпионате выступает в пять защитников. Такой команде очень сложно забить.

Дебютный гол экс-представителя Сегунды в видеообзоре матча Ворскла – Львов

Могу поблагодарить своих подопечных за то, что они не опустили руки, не сникли после незабитого одиннадцатиметрового, и вообще уверенно наиграли на победу. Но всегда есть риск стандарта, любая подача в штрафную вызывает напряжение. Это было у нас, но я считаю, что мы были ближе ко второму голу, чем соперник к тому, чтобы сравнять счет.

У Чеснакова сломан нос. Это уже не в первый раз. Но надеемся, что он поправится и как можно скорее вернется к нам.

Что касается Юрченко, который не реализовал пенальти в конце первого тайма... Насколько я знаю, это не первый одиннадцатиметровый, который он не забил за свою карьеру. Хорошо знаем Юрченко и знаем, что это не повлияет на его психологическое состояние. Его замена не связана с этим эпизодом, она была по позиции. Мы хотели повысить уровень игры свежим игроком, добавить энергии команде", – цитирует Скрипника официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, победа над Львовом принесла Ворскле 14 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Ворскла победила Львов благодаря дебютному голу Кравца в УПЛ – безвыигрышная серия "горожан" достигла шести матчей