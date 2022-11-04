"Сине-золотые львы" не устояли против "зелено-белых" в поединке 11-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Олейник мог выводить Ворсклу вперед уже на 12-й минуте, однако с близкого расстояния запустил сферу по воробьям. Впоследствии Сефери стрелял из-за линии штрафной – выше ворот. Львов в середине тайма огрызнулся замыканием навеса после подачи во вратарский – Ризнык с забросом за воротник справился.

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Олейник во второй половине первого тайма снова упустил хорошую возможность, пробив с выгодной позиции значительно выше рамки. Юрченко с близкого расстояния расстреливал Ильющенкова – кипер "горожан" не подвел. За три минуты до перерыва Муравский задел Марлисона в штрафной и "привез" пенальти. Стандарт взялся исполнять Юрченко – Ильющенков взял удар от Владлена, потянул добивание от Сефери, а Олейник уже традиционно бил куда угодно, только не в ворота.

После отдыха полтавчане вышли вперед – замыкание после подачи с углового Ильющенков отбил, но на добивание головой от Кравца среагировать уже не успел – дебютный мяч от Василия в УПЛ. В конце матча кипер "сине-золотых" потянул удар под перекладину от Олейника, а удар Марлисона после выхода один на один был очень неточным.

Победа принесла Ворскле 14 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, Львов с 6 пунктами – четырнадцатый.

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