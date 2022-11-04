Львов подходил к выездной встрече против Ворсклы, имея за плечами 5-матчевую безвыигрышную серию. Команда Олега Дулуба держалась в зоне вылета, в то время как подопечные Виктора Скрипника в последних двух турах остановили Динамо и переиграли Минай. До пятой позиции полтавчанам не хватало всего четырех очков, поэтому они были заряжены на победу.

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Как и ожидалось, "зелено-белые" владели преимуществом в первом тайме. Впрочем, не менее ожидаемыми были проблемы в позиционном наступлении – до 40-й минуты они провели 5 ударов, но все они оказались неострыми. Львов вообще ничего не создал, зато сломал Чеснакова. Тот столкнулся с Крушинским и покинул поле, уступив место Яворскому.

Активность ворсклян таки не прошла зря. На 42-й минуте Муравский подцепил Марлисона в штрафной площадке, а рефери назначил пенальти! "11-метровый" взялся исполнять Юрченко – впрочем, Ильющенко сначала парировал удар Владлена, а затем еще и вытащил добивание от Сефери с острого угла! В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм начался в спокойном русле, однако его содержание не изменилось. Ворскла все так же вела игру. На 51-й минуте Зайков даже мог пробить в падении через себя, замыкая подачу с фланга – по мячу центрбек не попал. Еще через две минуты Ильющенкову пришлось вынимать мяч из сетки.

Юрченко от углового флажка выполнил навес на дальнюю штангу, но мяч закрутился прямо в ворота, под перекладину! Ильющенков парировал, выбив сферу в сторону – впрочем, на ее пути оказался Степанюк. Руслан головой выполнил скидку на Кравца, а тот головой же пробил в касание в ближнюю девятку. 1:0 Василий забил дебютный гол в УПЛ в юбилейном 40-м матче.

Олег Дулуб ответил заменой нападающего, выпустив Ныча вместо Бугая. На одном из отрезков второго тайма Львову даже удалось поджать ворсклян, однако ничего интересного в атаке команда так и не создала. За весь этот период вспоминается только классный прострел Грисьо вдоль линии вратарской, к которому Ныч немножечко не успел.

Ворскла в целом продолжила доминировать, хотя реально острых эпизодов тоже практически не возникало. Исключением стал момент на 82-й минуте, когда Пердута сместился с фланга и выполнил передачу под удар Олейнику. Ильющенков достал мяч из-под перекладины. На последних минутах Марлисон выходил один на один, однако бразилец завершил эпизод очень неточным выстрелом.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минмиальную победу Ворсклы. "Зелено-белые" набрали 14 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице. До зоны Лиги конференций полтавчанам не хватает всего одного зачетного балла. Львов, имея в активе 6 пунктов, остается четырнадцатым.

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