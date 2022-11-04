"Ми задоволені тим, що заробили три очки, адже грали проти єдиної команди, яка у нашому чемпіонаті виступає в п'ять захисників. Такій команді дуже складно забити.

Дебютний гол екс-представника Сегунди у відеоогляді матчу Ворскла – Львів

Можу подякувати своїм підопічним за те, що вони не опустили руки, не знітилися після незабитого одинадцятиметрового і загалом впевнено награли на перемогу. Але завжди є ризик стандарту, будь-яка подача у штрафний майданчик викликає напругу. Це було у нас, але я вважаю, що ми були ближчими до другого голу, ніж суперник до того, щоб зрівняти рахунок.

У Чеснакова зламаний ніс. Це вже не вперше. Але сподіваємось, що він одужає і якнайшвидше повернеться до нас.

Щодо Юрченка, який не реалізував пенальті наприкінці першого тайму... Наскільки я знаю, це не перший одинадцятиметровий, який він не забив впродовж своєї кар'єри. Добре знаємо Юрченка і знаємо, що це не вплине на його психологічний стан. Його заміна не пов'язана з цим епізодом, вона була за позицією. Ми хотіли підвищити рівень гри свіжим гравцем, додати енергії команді", – цитує Скрипника офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, перемога над Львовом принесла Ворсклі 14 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Ворскла перемогла Львів завдяки дебютному голу Кравця в УПЛ – безвиграшна серія "містян" досягла шести матчів