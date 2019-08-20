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У Барселоны нет денег на трансфер Неймара – каталонцы нашли вариант и сделают ПСЖ финальное предложение

09:57 18 Читати українською
У Барселоны нет денег на трансфер Неймара – каталонцы нашли вариант и сделают ПСЖ финальное предложение
Неймар / Marca

Каталонская Барселона все еще надеется вернуть Неймара в свой клуб летом этого года.

До закрытия трансферного окна в Испании осталось около двух недель, поэтому руководство Барселоны провело встречу по поводу возможности подписания Неймара.

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На собрании функционеры решили сделать ПСЖ официальное предложение по аренде бразильца с обязательным правом выкупа следующим летом, сообщает Marca.

Такое решение было принято в связи с отсутствием средств на полноценный трансфер Неймара. Ранее рассматривался вариант обмена игроками с доплатой, однако, все футболисты по тем или иным причинам не хотят переходить в ПСЖ.

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