Великий блеф vs Серйозна справа: французькі та іспанські медіа розійшлися в оцінках трансферної саги Неймара

Трансферна сага імені Неймара зводить із розуму не тільки вболівальників Парі Сен-Жермен і Барселони та персональних фанатів бразильця, а й ЗМІ обох країн.

Після завершення трансферу Філіппе Коутінью до мюнхенської Баварії іспанська Барселона може повністю зосередитися на ситуації навколо Неймара. Представники "блаугранас" навідалися до Парижа, щоб обговорити деталі угоди щодо бразильського форварда з босами Парі Сен-Жермен, та вся ця історія може виявитися зовсім не тим, чим здається.

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За інформацією Le Parisien, спроба підписати Неймара є зовсім несерйозною, а істинна її мета – аби Ліонель Мессі почувався щасливим. Аргентинець подружився із Неймаром, коли той виступав у Барселоні, й хотів би знову побачити колишнього партнера у футболці каталонського клубу. Французьке видання впевнене, що саме бажання забезпечити душевний спокій Мессі рухає керівництвом Барси, а докладати зусиль задля трансферу Неймара вони не збираються.

Зате Неймар дуже хоче повернутися на Камп Ноу, а його представники запевняють, що їхній клієнт не хоче залишатися в ПСЖ після цього літа. Та для Барселони ця угода є важким тягарем із фінансової точки зору. Для початку іспанський гранд міг би спробувати взяти Неймара в оренду, або ж обміняти його на Усмана Дембеле, Нелсона Семеду та Івана Ракітіча. Поразка Атлетіку в п'ятницю, на старті нового сезону Прімери, оголила проблеми Барселони в атаці й тепер не тільки Мессі наполягає на поверненні Неймара.

Та є й інша інформація. Як повідомляє радіостанція RAC1, технічний секретар Барселони Ерік Абідаль після минулотижневого вояжу до французької столиці в понеділок зустрівся із президентом клубу Жозепом-Марією Бартомеу, генеральним директором Оскаром Грау та технічним директором Рамоном Планесом. Керівництво "блаугранас" вирішило зробити офіційну пропозицію щодо трансферу 27-річного форварда, що йде в розріз із даними французьких ЗМІ про каталонський блеф заради почуттів Мессі.

Оскільки Коутінью вже в Мюнхені, то Барса повинна включити інших гравців у потенційну угоду з підписання його співвітчизника. Імена все ті ж – Семеду, Дембеле та Ракітіч. Саме вони можуть стати джокером каталонців у перемовинах із ПСЖ, хоча жоден із цих гравців не палає бажанням покидати Іспанію.

Власне, в босів Барселони залишається два тижні, щоб присоромити французькі медіа та довести серйозність намірів щодо Неймара. Трансферне вікно для чемпіонатів Франції та Іспанії зачиняється 2 вересня. На щастя, чи на жаль, найімовірніше, футбольній спільноті доведеться слідкувати за серіалом про повернення опального бразильця на Камп Ноу до кінця.

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