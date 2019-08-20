Барселона не має грошей на трансфер Неймара – каталонці знайшли варіант та зроблять ПСЖ фінальну пропозицію

Каталонська Барселона все ще сподівається повернути Неймара у свій клуб влітку цього року.

До закриття трансферного вікна в Іспанії залишилось близько двох тижнів, тому керівництво Барселони провело зустріч щодо можливості підписання Неймара.

ПСЖ налаштований відпустити Неймара в оренду, – Goal

На зборах функціонери вирішили зробити ПСЖ офіційну пропозицію щодо оренди бразильця з обов'язковим правом викупу наступного літа, повідомляє Marca.

Таке рішення було прийняте у зв'язку з відсутністю коштів на повноцінний трансфер Неймара. Раніше розглядався варіант обміну гравцями з доплатою, проте, всі футболісти з тих чи інших причин не хочуть переходити у ПСЖ.

Зокрема Філіппе Коутінью, який вважався головною опцією для трансферу Неймара, відмовився переходити у Францію і перейшов у Баварію.

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