ПСЖ настроен отпустить Неймара в аренду, – Goal

Новый поворот в трансферной саге с уходом из французского Пари Сен-Жермен форварда Неймара. Авторитетный портал анонсировал возможную аренду бразильца.

ПСЖ готов отдать опального нападающего в аренду, утверждает Goal.com.

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По информации издания, неопределенная ситуация вокруг Неймара раздражает руководство парижан. Боссы французского гранда уже готовы отпустить 27-летнего бразильца в аренду с обязательной опцией выкупа через год. Такой шаг, по мнению представителей "красно-синих", должен форсировать трансфер в Барселону или мадридский Реал.

К слову, Неймар является самым дорогим игроком планеты. Два года назад Пари Сен-Жермен заплатил Барселоне за форварда 222 млн евро.

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