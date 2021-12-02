"С нашей стороны, этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Мы работаем над этим, мы сохраняем боевое настроение.

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Эти переговоры очень важны, он может стать ключевым игроком, если нам удастся продлить контракт", – цитирует Лапорту Cope.

Действующий контракт Усмана с Барселоной рассчитан на лето 2022-го. За француза в свое время заплатили 135 млн евро Борусии Д, а сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги из-за травм Дембеле сыграл только один матч.

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