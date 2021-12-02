Барселона має великі плани на Дембеле – сторони домовляються щодо нового контракту
Президент Барселони Жоан Лапорта оцінив перебіг діалогу з представниками Усмана Дембеле щодо продовження співпраці.
"З нашого боку, цей процес йде повільніше, ніж хотілося б. Ми працюємо над цим, ми зберігаємо бойовий настрій.
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Ці перемовини дуже важливі, він може стати ключовим гравцем, якщо нам вдасться продовжити контракт", – цитує Лапорту Cope.
Чинний контракт Усмана з Барселоною розрахований до літа 2022-го. За француза свого часу заплатили 135 млн євро Борусії Д, а зараз портал Transfermarkt оцінює нападника у 50 млн. У нинішньому сезоні Ла Ліги через травми Дембеле зіграв лише один матч.
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