Вильярреал в рамках поединка 13 тура Ла Лиги дал бой Барселоне на родном поле, но избежать поражения не смог (1:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Барселона перед выездным поединком против Вильярреала отставала от зоны ЛЧ на 6 очков, поэтому каталонцы не имели права на осечку. Существовал риск отпустить четвёрку лидеров на ещё большую дистацию – 9 очков за полгода можно и не отыграть. Кроме того, каталонцам необходимо было реабилитироваться за ничью с Бенфикой на Камп Ноу, после которой существует огромная угроза вылететь в Лигу Европы.

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Хави при выборе стартового состава остался верен себе, выставив в основу юных Нико Гонсалеса, Гави и Эззалзули. При этом новый коуч "блаугранас" отказался от схемы 3-5-2, в которой команда играла против Бенфики. Барса вернулась в канонические 4-3-3, хотя в позиционном наступлении коллектив продолжал выстраиваться в 3-2-5 (Фрэнки Де Йонг поднимался выше других хавбеков).

Гости начали матч очень активно. Уже на 4-й минуте "сине-гранатовые" должны были открывать счёт в результате подачи с углового и замыкания в исполнении Эззалзули – Рульи парировал. На 8-й Депай принял передачу от Де Йонга и пробил метров с 20-ти, однако мяч прошел рядом с левой штангой. Ещё через минуту Мемфис отборолся с Альбиолем в штрафной и сбросил мяч под удар Гави, но 17-летний полузащитник попал в штангу! На 18-й минуте Депай упустил очередной случай открыть счёт, получив разрезную передачу от Де Йонга и оказавшись прямо перед Рульи. К счастью для левантийцев, нападающий пробил мимо ворот.

В середине первого тайма Вильяреал выровнял ход встречи, а ближе к перерыву хозяева даже смотрелись поинтереснее. Так, на 30-й минуте открыть счёт мог Груневедьд, открывшийся с глубины на левый край штрафной площади – Данджума пробил в дальний угол, но получилось немного неточно (да и офсайд заметили). Аналогичный эпизод позже упустил Педраса (он тоже не попал в створ).

Лучшие моменты "жёлтая субмарина" запорола в последней трети первого тайма. Так, на 32-й минуте Барселону от гола спас Торрес – Пау замкнул подачу Парехо с углового, воспользовавшись ошибкой тер Штегена на выходе, но попасть в пустые ворота центрбеку не удалось. На 39-й же Груневельд вышел лицом к лицу с голкипером, пробив низом, однако Марк-Андре парировал выстрел. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Первый тайм оказался равным, однако старт второго шокировал болельщиков на Серамике. Уже через две минуты после возобновления игры Барселона вышла вперёд: Эззалзули раскачал оппонента на правом фланге и подал на левый край штрафной, Альба прострелил на линию вратарской, а Депай замкнул, попав в Рульи – мяч же отскочил на Де Йонга, которому оставалось с метра пробить в пустые. 0:1! Правда, в следующие три минуты эпизод проверялся на предмет офсайда. В итоге, гол засчитали.

На 56-й минуте "блаугранас" должны был добивать Вильяреал в контратаке, которую разогнал неутомимый Фрэнки. В завершении своего прорыва по центру Де Йонг выкатил передачу на правую половину штрафной, а Депай оттуда нанёс удар под опорную ногу Рульи – впрочем, голкипер спас "желтую субмарину". Казалось, что Вильяреал обречен.

Впрочем, в середине второго тайма каталонцы неожиданно остановились. Подопечные Хави перестали обострять, отдав инициативу левантийцам, причём оперативный выход Дембеле и Мингесы проблему не разрешил. Некоторое время хозяева обходились давлением без моментов, однако на 68-й минуте всё могло завершиться взятием ворот – это Тригерос пяткой подправил прострел Фойта на вратарскую линию. Никто к мячу не успел. На 74-й же Тригерос сам замыкал прострел от Чуквуэзе ударом с близкого расстояния – выше ворот!

В конце концов, на 76-й минуте Вильяреал добился своего. После вброса хозяев с аута "блаугранас" проиграли все подборы, в результате чего Груневальд отдал передачу в зону между двумя защитниками на ход Чуквуэзе. Нападающий же наказал гранда точным выстрелом – 1:1!

Окрылённые этим успехом подопечные Унаи Эмери пошли вперёд, чуть не добив Барсу. "Желтая субмарина" организовала ряд опасных вбеганий в штрафную и ударов с разных углов и ситуаций, но забить ещё один мяч не удалось.

Барса же в эндшпиле встречи продемонстрировала класс, закрыв матч двумя голами. Первый из них забил Депай, который воспользовался неудачной скидкой от Эступиньяна, поставил корпус Альбиолю и легко обыграл Рульи. В компенсированное же время "сине-гранатовые" заработали пенальти, который уверенно реализовал Коутинью (хотя Рульи угадал угол). 1:3 – Барселона празднует очень тяжелую победу.

Таким образом, подопечные Хави набрали 23 очка, оставшись на седьмой позиции в турнирной таблице. Вильяреал с 16 зачетными баллами держится на двенадцатой строчке.

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