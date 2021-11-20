Новый тренерский штаб Барселоны уже понемногу привыкает к выходкам проблемного нападающего каталонцев Усмана Дембеле.

Усман Дембеле не прибыл вовремя на утреннюю тренировку Барселоны, считая, что занятие состоится вечером, сообщает MundoDeportivo.

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Тренеры заметили отсутствие француза еще в раздевалке и позвонили ему. Усман был дома и объяснил, что спутал график тренировок. Форвард все-таки приехал на базу и отработал в общей группе.

Стоит отметить, что Дембеле умудрился опоздать на 2 из 8 тренировок под руководством Хави. Новый тренер уже даже штрафовал непослушного француза.

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