В ответном полуфинале Кубка Испании Реал расправился с Барселоной на её поле со счётом 4:0. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Нечасто в клубной истории Реал разбивал Барселону на Камп Ноу. Как информирует Opta, последний раз "сливочные" побеждали каталонцев с разницей в четыре мяча на этом стадионе в далёком 1963-м году. Тогда в рамках чемпионата Испании Реал оказался сильнее со счётом 5:1.

Реал вышел в финал Кубка Короля, уничтожив Барселону на Камп Ноу – Бензема оформил первый хет-трик в Класико

Карим Бензема оформил свой первый хет-трик в Эль Класико. Французский бомбардир сыграл за Реал против Барселоны целых 43 матча! А вообще Бензема забил четыре мяча и оформил две голевые передачи в последних шести матчах с Барселоной во всех турнирах. Историчность вечера для обладателя Золотого мяча 2022 года подчеркивает и тот факт, что в семи предыдущих матчах против Барсы до этого Карим отличился только одним голом и одним ассистом.