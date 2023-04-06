Реал вышел в финал Кубка Короля, уничтожив Барселону на Камп Ноу – Бензема оформил первый хет-трик в Классико
Барселона потерпела сокрушительное поражение от Реала в родных стенах в рамках ответного матча полуфинала Кубка Короля (0:4). Отчет читайте на "Футбол 24".
Первый полуфинальный матч между Реалом и Барселоной прошел на Сантьяго Бернабеу и завершился минимальной победой каталонцев. Победа была абсолютно нелогична – "сливочные" доминировали и даже лучше прессинговали. Классико в Ла Лиге также принесло поражение для подопечных Карло Анчелотти, так что кроме турнирной мотивации у мадридцев была еще и спортивная злоба.
Камавингу отправили сдерживать правый фланг Барсы, а Хави вынужден был провести стандартную ротацию
Реал выпустил боевой состав. Главным достоинством в нем стало появление Камавинги на левом фланге обороны. Также стоит отметить выход Алабы в основе и доверие к Карвахалю – после прекрасного матча с Вальдолидом многие ожидали выхода Васкеса.
Хави не мог рассчитывать на помощь травмированных Кристенсена, Педри, Дембеле и Де Йонга. Потери серьезные, но почти равноценные замены этим футболистам были. Гави и Рафинья расположились на фланге атаки, Кесье играл в центре, а в центре обороны вышел Алонсо.
Первый тайм повторил тактический рисунок последнего дерби, но был нюанс.
Первый тайм прошел в ровном русле, повторяя картину предыдущего Классико. Араухо снова получил более активную роль в атаке, не забывая о сдерживании Винисиуса, а Барса владела инициативой и пыталась быстро возвращать мяч. Позиционная атака во многом сводилась к многочисленным кроссам или попыткам запустить в проход Бальде. Справа создавались изоляции для Рафиньи, а Гави работал между линиями.
"Бланкос", в свою очередь, опустили Вальверде поближе к опорной зоне, а в атаку пытались выходить через комбинации и забросы на Винисиуса. Араухо неплохо сдерживал бразильца (ему еще активно помогал Гави), но у каталонцев не возникало явного преимущества в центральной зоне. К тому же Реал в случае проблем вовремя опускался в низкий блок.
Как следствие, в первом тайме практически не возникало моментов. У обеих команд были перспективные прострелы, заблокированы удары, неплохие вторжения, однако в завершающей фазе ничего не возникало. "Блаугранас" действовали более активно, но не могли прошить оборону - подопечные Хави сбивались на кроссы.
Вот здесь проявилась первая разница с предыдущим Классико – Реал перестал проигрывать подбор, в чем изрядно помогали Камавинга, Алаба, Модрич и Кроос.
Мизерное количество остроты за 44 минуту и взрыв перед перерывом
До последних минут первого тайма вспоминается только два хороших эпизода. У Барселоны была классная атака с несколькими передачами в районе штрафной и ударом Серхи Роберто метров с 15-ти – впрочем, получилось слишком слабо.
¡¡Providencial @David_Alaba salvando el disparo de @SergiRoberto10 !!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
@FCBarcelona_es | 0-0 | @realmadrid | 10'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/DPMtc8YN9P
Кроме того, один из прострелов Алаба заблокировал рукой, но это не пенальти. Конечность была в естественном положении, согласно нынешним рекомендациям. Дэвид никуда не мог ее деть и опирался на нее, а не откидывался в сторону.
В Реале можно припомнить атаку с передачей на ход Родриго правым флангом. Он обошел Алонсо, влетел в штрафную и прострелил на дальнюю стойку. Винисиус запирал, но Араухо успел накрыть его удар. Вот, собственно, и вся острота.
¡¡Responde el Real Madrid!!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
️Galopada de @RodrygoGoes por la banda, centro del extremo @vinijr y @RonaldAraujo_4 impide el disparo del brasileño.
@FCBarcelona_es | 0-0 | @realmadrid | 11'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/TZukq5v294
Тем не менее, Класико было динамичным и богатым яркими хайлайтами. Арбитр игнорировал толчки и мелкие фолы, а футболисты пытались вывести друг друга из равновесия. Особенно выделялся Гави, который провоцировал Винисиуса и активно лез в разные стычки. Оба сели на желтую карточку на 26-й минуте.
А на 45-й игра разразилась фантастическим разменом! Сначала Левандовски получил мяч в центре штрафной и пробил в левый нижний угол. Куртуа парировал, Барса не смогла выиграть подбор, и Реал пошел в контратаку 3-в-3!
MARAVILLOSO remate de primeras de @lewy_official y PARADÓN de @thibautcourtois.- RFEF (@rfef) April 5, 2023
@FCBarcelona_es | 0-1 | @realmadrid | Descanso
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/hCXGZGETmO
Винисиус отдал на правый край под удар Бензема, но Карим вернул мяч бразильцу. Тот пробил мимо Тер Штегена, а на линии ворот сферу остановил Кунде – впрочем, Бензема тут же добил. 0:1!
️ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DE @vinijr !!! ¡¡¡MARCA EL @realmadrid !!!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
Contra del equipo visitante tras una paradón de @thibautcourtois que acaba en el primer gol del partido.
@FCBarcelona_es | 0-1 | @realmadrid | 45'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/61FFpXhNVX
Реал шокирует Камп Ноу
Многим болельщикам Барселоны показалось, что пропущенный гол стал обычной случайностью. Существует мнение, что каталонцы вообще "возили" звучащий смешно Реал. Тем не менее, игра действительно была ровной, а Мадриду действительно немного повезло – хотя гол прилетел благодаря систематическим выигрышам подборов.
Так или иначе, на второй тайм подопечные Карло Анчелотти получились очень заряженными. Гости несколько раз врывались в штрафную и не вылезали с половины поля "блаугранас". На 50-й минуте забили второй гол!
Милитао запустил пас на ход Модричу, а Лука обошел Серхи Роберто и выкатил мяч на линию штрафной – там открылся Бензема, который сразу же выстрелил в левый нижний угол. 0:2!
️ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DE @Benzema !!! ¡¡¡MARCA el @realmadrid !!!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
Remate inapelable del blanco.
@FCBarcelona_es | 0-2 | @realmadrid | 49'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/g14Z0ztNW9
Эта оплеуха освежила Барсу, ведь теперь нужно было отыгрываться. Подопечные Хави пошли вперед и провели несколько перспективных атак. Три из них завершились выстрелами из левого и правого края штрафной площадок.
Удар от Бальде парировал Куртуа, Рафинья бахнул над поперечиной, а Араухо пробил мимо дальнего угла. Кроме того, была подача с углового, завершившаяся замыканием – впрочем, сфера пролетела параллельно воротам.
¡¡QUÉ BARBARIDAD, ARAUJO!!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
Jugadón, recorte в дни очень clara del central.
@FCBarcelona_es | 0-2 | @realmadrid | 55'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/zKkf8M4Thi
А на 56-й минуте Реал взял и заработал пенальти. Винисиус подхватил мяч перед штрафной, прокинул его мимо Кесье и получил по ногам. 100-процентный одиннадцатиметровый. Бензема уверенно его реализовал – 0:3! Это уже была крушение для Барсы.
Мадрид легко добивает "блаугранас". Бензема – on fire
После такого команда Хави уже не пришла в сознание. Реал же продолжал создавать моменты. Уже на 60-й минуте размашистая атака мадридцев завершилась прострелом на дальнюю штангу, но Родриго не успел запереть в пустые ворота. На 77-й Кунде упал при перехвате подачи, позволив Бензему пробить с минимального расстояния – француз не попал в ворота!
Еще через минуту Асенсио получил проницаемую передачу и избивал в левый нижний. Тер Штеген парировал!
¡¡? ? ? ? ? ?́ ? de @mterstegen1 !!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
Anima a los suyos el guardameta alemán.
@FCBarcelona_es | 0-3 | @realmadrid | 78'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/4HUSacytFj
Наконец, на 81-й произошло неизбежно: Барса пошла вперед и потеряла мяч, а Реал спокойно раскатал контратаку 3-в-2 – Бензема получил мяч на правом краю штрафной и укатил в дальнюю. 0:4! Карим оформил хет-трик.
️ ¡¡¡GOOOOL DEL @realmadrid !!!- RFEF (@rfef) April 5, 2023
Completa el triplete @Benzema con una gran definición.
@FCBarcelona_es | 0-4 | @realmadrid | 80'
@La1_tve | @vamos. #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/FKk8xq7EFj
Он же установил окончательный счёт встречи. Реал отмечает разгромную победу в Классико и выходит в финал Кубка Испании, где сыграет с Осасуной.
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