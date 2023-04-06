Барселона потерпела сокрушительное поражение от Реала в родных стенах в рамках ответного матча полуфинала Кубка Короля (0:4). Отчет читайте на "Футбол 24".

Первый полуфинальный матч между Реалом и Барселоной прошел на Сантьяго Бернабеу и завершился минимальной победой каталонцев. Победа была абсолютно нелогична – "сливочные" доминировали и даже лучше прессинговали. Классико в Ла Лиге также принесло поражение для подопечных Карло Анчелотти, так что кроме турнирной мотивации у мадридцев была еще и спортивная злоба.

Камавингу отправили сдерживать правый фланг Барсы, а Хави вынужден был провести стандартную ротацию

Реал выпустил боевой состав. Главным достоинством в нем стало появление Камавинги на левом фланге обороны. Также стоит отметить выход Алабы в основе и доверие к Карвахалю – после прекрасного матча с Вальдолидом многие ожидали выхода Васкеса.

Хави не мог рассчитывать на помощь травмированных Кристенсена, Педри, Дембеле и Де Йонга. Потери серьезные, но почти равноценные замены этим футболистам были. Гави и Рафинья расположились на фланге атаки, Кесье играл в центре, а в центре обороны вышел Алонсо.

Первый тайм повторил тактический рисунок последнего дерби, но был нюанс.

Первый тайм прошел в ровном русле, повторяя картину предыдущего Классико. Араухо снова получил более активную роль в атаке, не забывая о сдерживании Винисиуса, а Барса владела инициативой и пыталась быстро возвращать мяч. Позиционная атака во многом сводилась к многочисленным кроссам или попыткам запустить в проход Бальде. Справа создавались изоляции для Рафиньи, а Гави работал между линиями.

"Бланкос", в свою очередь, опустили Вальверде поближе к опорной зоне, а в атаку пытались выходить через комбинации и забросы на Винисиуса. Араухо неплохо сдерживал бразильца (ему еще активно помогал Гави), но у каталонцев не возникало явного преимущества в центральной зоне. К тому же Реал в случае проблем вовремя опускался в низкий блок.

Как следствие, в первом тайме практически не возникало моментов. У обеих команд были перспективные прострелы, заблокированы удары, неплохие вторжения, однако в завершающей фазе ничего не возникало. "Блаугранас" действовали более активно, но не могли прошить оборону - подопечные Хави сбивались на кроссы.

Вот здесь проявилась первая разница с предыдущим Классико – Реал перестал проигрывать подбор, в чем изрядно помогали Камавинга, Алаба, Модрич и Кроос.

Мизерное количество остроты за 44 минуту и взрыв перед перерывом

До последних минут первого тайма вспоминается только два хороших эпизода. У Барселоны была классная атака с несколькими передачами в районе штрафной и ударом Серхи Роберто метров с 15-ти – впрочем, получилось слишком слабо.

Кроме того, один из прострелов Алаба заблокировал рукой, но это не пенальти. Конечность была в естественном положении, согласно нынешним рекомендациям. Дэвид никуда не мог ее деть и опирался на нее, а не откидывался в сторону.

В Реале можно припомнить атаку с передачей на ход Родриго правым флангом. Он обошел Алонсо, влетел в штрафную и прострелил на дальнюю стойку. Винисиус запирал, но Араухо успел накрыть его удар. Вот, собственно, и вся острота.

Тем не менее, Класико было динамичным и богатым яркими хайлайтами. Арбитр игнорировал толчки и мелкие фолы, а футболисты пытались вывести друг друга из равновесия. Особенно выделялся Гави, который провоцировал Винисиуса и активно лез в разные стычки. Оба сели на желтую карточку на 26-й минуте.

А на 45-й игра разразилась фантастическим разменом! Сначала Левандовски получил мяч в центре штрафной и пробил в левый нижний угол. Куртуа парировал, Барса не смогла выиграть подбор, и Реал пошел в контратаку 3-в-3!

Винисиус отдал на правый край под удар Бензема, но Карим вернул мяч бразильцу. Тот пробил мимо Тер Штегена, а на линии ворот сферу остановил Кунде – впрочем, Бензема тут же добил. 0:1!

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Многим болельщикам Барселоны показалось, что пропущенный гол стал обычной случайностью. Существует мнение, что каталонцы вообще "возили" звучащий смешно Реал. Тем не менее, игра действительно была ровной, а Мадриду действительно немного повезло – хотя гол прилетел благодаря систематическим выигрышам подборов.

Так или иначе, на второй тайм подопечные Карло Анчелотти получились очень заряженными. Гости несколько раз врывались в штрафную и не вылезали с половины поля "блаугранас". На 50-й минуте забили второй гол!

Милитао запустил пас на ход Модричу, а Лука обошел Серхи Роберто и выкатил мяч на линию штрафной – там открылся Бензема, который сразу же выстрелил в левый нижний угол. 0:2!

Эта оплеуха освежила Барсу, ведь теперь нужно было отыгрываться. Подопечные Хави пошли вперед и провели несколько перспективных атак. Три из них завершились выстрелами из левого и правого края штрафной площадок.

Удар от Бальде парировал Куртуа, Рафинья бахнул над поперечиной, а Араухо пробил мимо дальнего угла. Кроме того, была подача с углового, завершившаяся замыканием – впрочем, сфера пролетела параллельно воротам.

А на 56-й минуте Реал взял и заработал пенальти. Винисиус подхватил мяч перед штрафной, прокинул его мимо Кесье и получил по ногам. 100-процентный одиннадцатиметровый. Бензема уверенно его реализовал – 0:3! Это уже была крушение для Барсы.

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После такого команда Хави уже не пришла в сознание. Реал же продолжал создавать моменты. Уже на 60-й минуте размашистая атака мадридцев завершилась прострелом на дальнюю штангу, но Родриго не успел запереть в пустые ворота. На 77-й Кунде упал при перехвате подачи, позволив Бензему пробить с минимального расстояния – француз не попал в ворота!

Еще через минуту Асенсио получил проницаемую передачу и избивал в левый нижний. Тер Штеген парировал!

Наконец, на 81-й произошло неизбежно: Барса пошла вперед и потеряла мяч, а Реал спокойно раскатал контратаку 3-в-2 – Бензема получил мяч на правом краю штрафной и укатил в дальнюю. 0:4! Карим оформил хет-трик.

Он же установил окончательный счёт встречи. Реал отмечает разгромную победу в Классико и выходит в финал Кубка Испании, где сыграет с Осасуной.

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