Хавбек Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейберг не держит зла на Джоша Дасилву, который едва не покалечил датчанина.

Игрок Брентфорда извинился за свои опрометчивые действия, и Хейберг остроумно отозвался.

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"Конечно, ты не хотел этого делать, поэтому не волнуйся. Я викинг, со мной все будет в порядке. Но... Ты должен мне новые щитки", – пошутил Хейберг в Twitter.

Напомним, Тоттенхэм победил Брентфорд 2:0 и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против победителя пары Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.

Тоттенхэм победил Брентфорд и пробился в финал Кубка лиги