"Ты должен мне новые щитки": Хейберг с юмором принял извинения игрока Брентфорда за кровавый фол
16:50 - Читати українською
Хавбек Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейберг не держит зла на Джоша Дасилву, который едва не покалечил датчанина.
Игрок Брентфорда извинился за свои опрометчивые действия, и Хейберг остроумно отозвался.
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"Конечно, ты не хотел этого делать, поэтому не волнуйся. Я викинг, со мной все будет в порядке. Но... Ты должен мне новые щитки", – пошутил Хейберг в Twitter.
Напомним, Тоттенхэм победил Брентфорд 2:0 и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против победителя пары Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.
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