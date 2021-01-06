Неприятный эпизод случился во время полуфинала Кубка английской лиги Тоттенхэм – Брентфорд (2:0).

В конце матча хавбек Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хёйбьерг столкнулся с соперником и повредил ногу. Арбитр расценил фол игрока Брентфорда на красную карточку.

Тоттенхэм победил Брентфорд и пробился в финал Кубка лиги

Режиссеры зафиксировали окровавленную ногу датчанина. Несмотря на это, Хёйбьерг хотел продолжить игру, но наставник "шпор" Жозе Моуринью не вернул своего подопечного в игру и заменил его.

В итоге Тоттенхэм победил и вышел в финал турнира.

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