Игрок Тоттенхэма получил жуткую травму в полуфинале Кубка лиги – Моуринью не пустил подопечного продолжать игру
00:14 - Читати українською
Неприятный эпизод случился во время полуфинала Кубка английской лиги Тоттенхэм – Брентфорд (2:0).
В конце матча хавбек Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хёйбьерг столкнулся с соперником и повредил ногу. Арбитр расценил фол игрока Брентфорда на красную карточку.
Тоттенхэм победил Брентфорд и пробился в финал Кубка лиги
Режиссеры зафиксировали окровавленную ногу датчанина. Несмотря на это, Хёйбьерг хотел продолжить игру, но наставник "шпор" Жозе Моуринью не вернул своего подопечного в игру и заменил его.
В итоге Тоттенхэм победил и вышел в финал турнира.
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