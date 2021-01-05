Кубок лиги, 1/2 финала

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

Голы: Сиссоко, 12 Сон, 70

Удаление: Дасилва, 84 (Б)

Тоттенхэм наказал трех игроков за нарушение правил карантина

Хозяева быстро открыли счет, Сиссоко замкнул головой навес Регилона. Хозяева продолжили контролировать игру.

После перерыва игроки Брентфорда выровняли положение, но гол гостей отменили после просмотра ВАР из-за офсайда. В ответ Сон удвоил преимущество "шпор", реализовав выход один на один. Перед финальным свистком Брентфорд остался в меньшинстве из-за грубого фола против Хёйбьерга, хавбек лондонцев покидал поле с окровавленной ногой.

Тоттенхэм сыграет в финале турнира с победителем пары Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.

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