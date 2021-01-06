Хавбек Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг не тримає зла на Джоша Дасілву, який ледь не покалічив данця.

Гравець Брентфорда попросив вибачення за свої необачні дії, і Хьойберг дотепно відгукнувся.

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"Звичайно, ти не хотів цього робити, тому не хвилюйся. Я вікінг, зі мною все буде гаразд. Але... Ти винен мені нові щитки", – пожартував Хьойберг у Twitter.

Нагадаємо, Тоттенхем переміг Брентфорд 2:0 і вийшов у фінал Кубка ліги, де зіграє проти переможця пари Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.

Тоттенхем переміг Брентфорд і пробився у фінал Кубка ліги