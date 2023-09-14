Главный тренер Кальяри Клаудио Раньери стал почётным гражданином столицы Сардинии, информирует Sardegna Gol. В среду, 13 сентября, городской совет Кальяри единогласно принял такое решение.

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Напомним, что в своей тренерской карьере Раньери трижды повышался с Кальяри в классе: один раз в Серию В и дважды – в Серию А. Однако новый титул Раньери дали не только по этой причине. Городской совет Кальяри отметил высокие моральные качества дона Клаудио: в решающем матче с Бари в плей-офф Серии Б сезона 2022/23 тренер сардов попросил болельщиков Кальяри аплодировать команде соперника.

Также сарды помнят, как Раньери хорошо отзывался о Кальяри после победы с Лестером в чемпионате Англии в 2016 году.

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