Головний тренер Кальярі Клаудіо Раньєрі став почесним громадянином столиці Сардинії, інформує Sardegna Gol. У середу, 13 вересня, міська рада Кальярі одноголосно ухвалила таке рішення.

Фанат Кальярі демонстрував оголену дупу ультрасу Інтера – відео огидної поведінки

Нагадаємо, що у своїй тренерській кар'єрі Раньєрі тричі підвищувався з Кальярі в класі: один раз у Серію В і двічі – у Серію А. Однак новий титул Раньєрі дали не тільки з цієї причини. Міська рада Кальярі відзначила високі моральні якості дона Клаудіо: у вирішальному матчі з Барі в плей-офф Серії Б сезону 2022/23 тренер сардів попросив уболівальників Кальярі аплодувати команді суперника.

Також сарди пам'ятають, як Раньєрі добре відгукувався про Кальярі після перемоги з Лестером у чемпіонаті Англії 2016 року.

Серія А: жахливі помилки голкіпера відібрали в Раньєрі перемогу, нахабний новачок продовжує набирати очки