Завершал второй тур Серии А матч между Кальяри и Интером. Еще в первом тайме Лаутаро и Ко сделали счет комфортным для своей команды (0:2). В это время на трибунах фанаты Кальяри демонстрировали всю свою невоспитанность.

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Один из болельщиков сардинцев что-то выкрикивал в сторону, где находился ультрас Интера, а также показывал непристойные жесты. Затем мужчина снял штаны и показал свою обнаженную задницу. Другие болельщики Кальяри также не отличались воспитанностью. Все выходки фанатов попали на камеры видеонаблюдения.

Пока неизвестно, будут ли применяться к болельщикам Кальяри какие-либо санкции.

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