Серия А, 3 тур

Болонья – Кальяри – 2:1

Голы: Зиркзее, 60, Фабиан, 90 – Лувумбу, 22

Удинезе – Фрозиноне – 0:0

Клаудио Раньери наконец-то увидел, как его команда забивает в элите. Кальяри чудом поднялся из Серии В, но среди лучших пока найти себе места не может. Хотя сегодня первый тайм таки остался за островитянами. Лувумбу воспользовался провалом обороны соперника. Впрочем, во втором тайме Болонья расставила все на свои места. Тотальное преимущество подопечные Тьягу Мотты конвертировали в голы. Их могло быть и больше, но Орсолини не реализовал пенальти. Следует заметить, что провально отыграл голкипер Кальяри. Сначала Радунович пустил в ближний угол, а во втором эпизоде вообще не удержал мяч, выложив его на ногу игроку Болоньи. "Россоблу" одержали первую победу в сезоне.

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Фрозиноне продолжает удивлять. Этого новичка Серии А успели записать в претенденты на последнее место, но пока даже намеков на это нет. "Канарейки" в матче с Удинезе доказали, что не случайно обыграли Аталанту. Очередной оживленный открытый поединок. Не смотрите, что голов так и не было. На самом деле, каждая команда должна была забить даже по два. По крайней мере, так утверждает система данных xG. Однако единственный раз, когда мяч все же оказался в сетке, взятие ворот не засчитали.