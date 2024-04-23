"Шахтер через ведущие европейские СМИ рекламирует Судакова и повышает его цену на рынке. При этом Судаков играет в основе сборной Украины и Лиге чемпионов. А на чем базируется цена Шапаренко в 300 млн – я не знаю. Я нигде в европейских СМИ о Шапаренко не читал. Я нигде не вижу ни от кого из Динамо продвижения Шапаренко в Европе. Раскачивания этой темы там, где деньги есть.

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Я считаю Шапаренко футболистом такого же высокого уровня как Судаков. В этом сезоне у Шапаренко цифры лучше, чем у Судакова. В УПЛ у Судакова в 19-ти матчах 3 + 1, а в Шапаренко в 18-ти матчах 3 + 5. Учитывая форму Шапаренко и футбол, в который он играет, если в таком состоянии он подойдет к Евро, то у Реброва будет дилемма кого ставить в стартовый состав сборной Украины в центре поля рядом с Судаковым.

Но Динамо было бы неплохо выбросить факс из кабинета Игоря Михайловича и вспомнить, что "Спорт-Экспресс" уже давно не главный источник получения информации для болельщиков. Чтобы дорого продать футболиста, уместно обеспечить ему узнаваемость на рынках, куда потенциально его можно продать. И меня удивляет, что Динамо, имея перед глазами пример Мудрика с Фабрицио Романо, имея пример Судакова, за которого Шахтеру уже давали 40 млн + бонусы, ничего не делает для промоции своих футболистов на рынках Европы.

Шапаренко это лишь один пример. Есть Ванат, который подписал новый контракт. Есть Бражко. Я считаю, что это огромные активы Динамо. Я считаю, что это молодые игроки уровня топ-чемпионатов, продажа которых может существенно наполнить бюджет Динамо. Есть еще Волошин, Вивчаренко, Попов, я уверен, что это профайлы для клубов европейских топ-чемпионатов. Но клубу нужно работать, правильно доносить информацию о своих футболистах. Самое главное – это то, что на футбольном поле. Но в современном мире и то, что вокруг футбольного поля, имеет колоссальный вес. Вряд ли получится продать дорого своего футболиста, просто назвав цену в интервью", – сказал Вацко в программе "Вацко LIVE".

Напомним, президент Динамо Игорь Суркис, пытаясь переплюнуть клаусулу Судакова в 150 млн евро, заявил, что Шапаренко стоит вдвое больше – 300 миллионов.

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