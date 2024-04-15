Николай Шапаренко делал свои первые шаги в Ильичевце (позже – Мариуполе), который был таким себе фарм-клубом Шахтера. Не секрет, что немало игроков из молодежки Шахтера выступали за азовцев. Шапаренко в составе Ильичевца стал первым игроком в истории УПЛ 1998 года рождения, а также самым молодым автором гола в первенстве.

Хотя Николая звали попробовать свои силы в Шахтере, тот выбрал Динамо. Там хавбек начинал в молодежке, но его талант не оставался незамеченным. Хотя во времена Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко Шапаренко не очень доверяли. А вот с приходом Мирчи Луческу Николай раскрылся на полную, став настоящей звездой Динамо. Шапаренко признавался, что мечтает попробовать силы в Баварии. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство