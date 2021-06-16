Турция – Уэльс – видео гола
19:54 - Читати українською
В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы встречаются команды Турции и Уэльса. Видео самых интересных моментов – в этой новости.
43’ Аарон Рэмзи
Матч Турция – Уэльс стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Турция – Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Валлийцы забили под занавес первой половины. На 43-й минуте Бейл выдал мастерский пас за спины защитников, Аарон Рэмзи выскочил на свидание с голкипером и уверенно реализовал свою возможность.
Видео гола Рэмзи:
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