В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы встречаются команды Турции и Уэльса. Видео самых интересных моментов – в этой новости.

Матч Турция – Уэльс стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Турция – Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Валлийцы забили под занавес первой половины. На 43-й минуте Бейл выдал мастерский пас за спины защитников, Аарон Рэмзи выскочил на свидание с голкипером и уверенно реализовал свою возможность.

Видео гола Рэмзи: