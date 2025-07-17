– В 2009 году вы играли в Киеве товарищеский матч против сборной Украины (Турция победила 3:0). Какие у вас воспоминания о встречах с украинским футболом?

– На самом деле мои худшее воспоминание об украинском футболе – это когда Карпаты Львов выбили Галатасарай из квалификации Лиги Европы (сезона 2010/11) на последних минутах.

На самом деле когда Карпаты выбили нас из Лиги Европы, Галатасарай был не на том уровне, на котором мы бы хотели быть. А что касается украинских команд, то всегда помню их дисциплину и хорошую физическую подготовку. У меня были хорошие матчи с ними.

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В командах всегда были талантливые и квалифицированные игроки. Сейчас сразу вспоминаю Коноплянку, а также Ярмоленко. Хотя как-то он жестко ответил мне во время матча. Но помню, что он хорошо играл за дортмундскую Боруссию.

И, конечно, невозможно не вспомнить Андрея Шевченко. Он был одним из наших героев в детстве.

– Ярмоленко все еще лидер Динамо, а Карпаты играют в УПЛ, поэтому сможете взять у них реванш за тот вылет Галатасарая.

– Когда речь идет о футболе, я больше не хочу использовать такие слова, как "месть", "реванш" или "война". Сейчас эти слова имеют гораздо более глубокое и болезненное значение.

В спорте конкуренция всегда должна быть о развитии – она помогает людям становиться лучше. Мы сделаем все, чтобы футбол дарил людям радость. И я верю, что мы сможем подать сильный пример дружбы и мира, потому что именно это действительно важно, – заявил в интервью для Tribuna главный тренер Шахтера Арда Туран.

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