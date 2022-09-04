Главный тренер Челси Томас Тухель был взбешен из-за решения Конора Галлахера в матче 6-го тура АПЛ против Вест Хэма.

Во время матча Галлахер получил мяч, но слишком долго держал его, затянув с передачей на своего партнера – пришлось возвращать защитникам.

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Красноречивой была реакция Томаса Тухеля. Наставник неоднократно кричал подопечному и показывал, когда отдать пас, после чего разразился гневом.

Добавим, что Челси вырвал победу над Вест Хэмом (2:1). Помогло и резонансное решение арбитра отменить гол Корне на 90 минуте, что вызвало негодование экс-партнеров Ярмоленко.

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