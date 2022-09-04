Головний тренер Челсі Томас Тухель був розлючений через рішення Конора Галлахера в матчі 6-го туру АПЛ проти Вест Хема.

Під час матчу Галлахер отримав м'яч, але надто довго його тримав, затягнувши з передачею на свого партнера – довелось повертати захисникам.

Обамеянг офіційно покинув Барселону та став гравцем Челсі

Красномовною була реакція Томаса Тухеля. Наставник неодноразово кричав підопічному та показував, коли віддати пас, після чого вибухнув гнівом.

Додамо, що Челсі вирвав перемогу над Вест Хемом (2:1). Допомогло і резонансне рішення арбітра скасувати гол Корне на 90 хвилині, що викликало обурення в екс-партнерів Ярмоленка.

Тоттенхем втримав перемогу над Фулхемом, Челсі здолав Вест Хем, Брентфорд розбив Лідс завдяки хет-трику Тоуні