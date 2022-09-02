Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг после полугодовых выступлений в Испании возвращается на Туманный Альбион.

33-летний габонец стал шестым новичком Челси в летнее межсезонье. Его контракт рассчитан на два года, сообщает пресс- служба клуба .

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Барселона заработала на продаже Пьер-Эмерика 12 миллионов евро, хотя подписала его только зимой. Обамеянг отлично провел последние четыре месяца прошлого сезона, став лучшим бомбардиром команды (23 матча, 13 голов) вместе с Мемфисом. В текущей кампании форвард провел на футбольном поле всего 8 минут.

Новый владелец "синих" Тодд Бели доволен таким звездным подписанием. "Пьер-Эмерик – элитный форвард с серьезными выступлениями в АПЛ, его прибытие усилит наш состав, даст нам больше возможностей в атаке. Мы рады, что у нас будет такой игрок в новой эре Челси. С нетерпением ждем сотрудничества с ним", – заявил руководитель.

Напомним, Обамеянг провел на Туманном Альбионе 4 года (январь 2018-январь 2022-го). В футболке Арсенала он наиграл 163 матча, в которых отличился 92 голами и 21 ассистом.

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