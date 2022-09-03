Чемпионат Англии 2022/23, 6-й тур

Брентфорд – Лидс – 5:2

Голы: Тоуни, 30 (пен), 43, 58, Мбеумо, 82, Висса, 90+2 – Синистерра, 45+1, Льоренте, 79

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 1:0

Голы: Поденсе, 45+1

Ноттингем Форест – Борнмут – 2:3

Голы: Куяте, 33, Джонсон, 45+3 – Биллинг, 51, Соланке, 63, Энтони, 87

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 0:0

Тоттенхэм – Фулхэм – 2:1

Голы: Хёйбьерг, 40, Кейн, 76 – Митрович, 83

Челси – Вест Хэм – 2:1

Голы: Чилвелл, 76, Хаверц, 88 – Антонио, 62

Тоттенхэм в родных стенах принимал Фулхэм. Подопечные Антонио Конте владели ощутимым преимуществом на протяжении всей встречи, однако долгое время "коттеджерам" удавалось держаться – голкипер и каркас ворот спасали гостей. Впрочем, на 40-й минуте "шпоры" таки открыли счёт вследствие обыгрыша Хёйбьерга с Ришарлисоном в штрафной. В его завершении Эмиль пробил в дальний угол, несмотря на давление почти всей обороны соперника. 1:0.

Во втором тайме содержание игры не менялось. Тоттенхэм доминировал, создав приличное количество голевых моментов, а на 75-й минуте забил второй гол – это Кейн замкнул прострел от Сессеньона после серии сейвов голкипера. 2:0! Впрочем, Фулхэм не сдался, существенно прибавив в атаке и отыграв один мяч на 83-й минуте. Отличиться удалось Митровичу – серб вошёл на левый край штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку.

На поле начались нервные качели. Ришарлисон пробивал с лёта в левую штангу, а Митрович снова закрутил сферу в правую девятку – впрочем, на этот раз Александр попал в перекладину. В компенсированное время Ришарлисон забил третий гол в ворота "коттеджеров", но он был отменён из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Тоттенхэма. 2:1.

Челси в параллельном матче встречался с Вест Хэмом на Стэмфорде Бридже. "Молотобойцы" выиграли всего один из предыдущих пяти поединков, поэтому фаворит был очевидным – впрочем, подопечные Томаса Тухеля неожиданно столкнулись с проблемами. Первый тайм оказался катастрофически сухим (3:1 по ударам, 0 попаданий в створ).

После перерыва команды продолжали демонстрировать невнятный футбол, однако на 62-й минуте такая игра завершилась голом Вест Хэма – это Антонио замкнул прострел Райса! Челси смог отыграться аж на 76-й минуте усилиями Чилуелла, которому через четыре минуты после появления на поле удалось получить заброс от Тьягу Силвы, обойти голкипера и забить в пустые. На 88-й же Чилвелл ещё и ассист оформил, исполнив точную подачу на голову Хаверцу (он тоже вышел на замену) – 2:1!

Практически сразу Корне забил в ответ, однако гол Вест Хэма отменили из-за довольно сомнительного фола в атаке. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Челси.

Брентфорд и Лидс подарили болельщикам самый яркий поединок дня. "Шмели" начали его очень убедительно – на 30-й минуте Тоуни реализовал пенальти, а на 43-й он уже отличился ударом со штрафного. За последние два года ни одному футболисту не удавалось оформить такую ​​голевую комбинацию в матче АПЛ.

Йоркширцы отыгрались прямо перед перерывом усилиями Синистерры, но в начале второго тайма Брентфорд восстановил преимущество в два мяча – Тоуни оформил хет-трик. Лидс не сдался, сократив отставание на 79-й минуте (Льоренте забил с паса Айлинга), однако всего через три минуты "шмели" добили соперника голом Мбеумо. 4:2! В компенсированное же время Висса установил окончательный результат – 5:2.

Не менее интересный матч провели на стадионе Сити Граунд, где Ноттингем принимал Борнмут. Первый тайм оказался шикарным для хозяев – благодаря голам Куяте и Джонсона в последние 15 минут перед перерывом "лесорубы" вели со счётом 2:0. При этом команда доминировала на поле, нанеся 7 ударов по воротам и позволив провести по своим всего 1 выстрел. Впрочем, во втором тайме всё перевернулось вверх дном.

Борнмут перехватил инициативу и быстро отыгрался. На 55-й минуте Биллинг забил первый гол, а на 63-й свежий Соланке сравнял счёт. 2:2! Эти цифры на табло держались до заключительной части встречи.

Казалось, что всё завершится вничью, однако на 87-й минуте "вишенки" вырвали победу над Ноттингемом! Героем стал Энтони, который вышел на замену две минуты назад и расстрелявший ворота с передачи Соланке. 2:3! Это был победный гол.

Вулверхэмптон в родных стенах удержал минимальную победу над Саутгемптоном. Единственный мяч во встрече забил Поденсе. Ничего особенного, если бы эта победа не была первой в сезоне для "вулвз".

Параллельный матч между Ньюкаслом и Кристалом Пелас завершился вничью. "Сороки" могли выиграть встречу благодаря автоголу Митчелла в начале второго тайма, однако его не засчитали. В итоге имеем "нули" на табло.