Инцидент произошел на воскресной тренировке "синих" – Рюдигер влетел в подкате в голкипера, после чего вспыхнул конфликт, сообщает The Guardian.

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Игроки начали высказывать друг другу претензии, а дело вполне могло дойти до драки, но вмешался Тухель, который отправил Рюдигера в раздевалку. Чуть позже немецкий защитник извинился перед Кепой, поэтому конфликт можно считать улаженным.

Напомним, что Челси потерпел первое поражение под руководством Тухеля в матче с Вест Бромвич Альбионом – один из аутсайдеров первенства разбил "аристократов" со счетом 5:2.

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