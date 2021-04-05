Тухель выгнал Рюдигера с тренировки Челси – защитник едва не подрался с Кепой
Защитник Челси Антонио Рюдигер и голкипер "синих" Кэпа Аррисабалага имели серьезный конфликт на тренировке команды.
Инцидент произошел на воскресной тренировке "синих" – Рюдигер влетел в подкате в голкипера, после чего вспыхнул конфликт, сообщает The Guardian.
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Игроки начали высказывать друг другу претензии, а дело вполне могло дойти до драки, но вмешался Тухель, который отправил Рюдигера в раздевалку. Чуть позже немецкий защитник извинился перед Кепой, поэтому конфликт можно считать улаженным.
Напомним, что Челси потерпел первое поражение под руководством Тухеля в матче с Вест Бромвич Альбионом – один из аутсайдеров первенства разбил "аристократов" со счетом 5:2.
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