Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль может больше не появиться на поле в текущем сезоне.

"К сожалению, он потянул связки колена в расположении сборной Франции. Потерять Антони, вероятно, до конца сезона – это очень разочаровывает, особенно учитывая то, что из сборной были сигналы о том, что травма несерьезная, но на самом деле все выглядит плохо", – приводит слова Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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Напомним, Марсьяль был заменен на 59 минуте матча отбора к ЧМ-2022 против Казахстана, однако врачи сборной Франции не заявляли о серьезных проблемах форварда.

К слову, Антони провел 36 матчей в составе Манчестер Юнайтед, записав в свой актив 7 голов и 8 ассистов.

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