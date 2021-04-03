Чемпионат Англии 2020/21, 30-й тур

Челси – Вест Бромвич – 2:5

Голы: Пулишич, 28, Маунт, 71 – Перейра, 45+2, 45+4, Робинсон, 63, 90+1, Диань, 68

Удаление: Силва, 29 (Челси) (вторая желтая)

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Челси подходил к поединку с Вест Бромвичем, имея в своем активе 14-матчевую беспроигрышную серию. "Дрозды" же находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы, и даже победа не позволила бы им покинуть зону вылета, поэтому мотивация у них была минимальной.

На 28-й минуте хозяева вырвались вперед благодаря голу Пулишича, но через несколько минут они потеряли преимущество из-за второй желтой и последующего удаление Силвы. Гости сразу бросились в атаку и под занавес тайма сумели не только сравнять, но и вырваться вперед – дубль оформил Перейра.

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Во второй половине встречи игроки Вест Бромвича решили не останавливаться и положили еще два – отличились Робинсон и Диань. Только после этого лондонцы проснулись и на 71-й один гол отыграл Маунт. Несмотря на меньшинство, они до конца матча отчаянно пытались отыграться и раз за разом атаковали, но больше забить не смогли. В компенсированное время дубль в свой актив удалось записать Робинсону, который реализовал выход один на один с голкипером. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Вест Бромвича – 2:5.

Отметим, что для Челси это поражение стало первым под руководством Томаса Тухеля. Наставник возглавляет лондонскую команду с января этого года и уже сумел отличиться незаурядными успехами, одержав одиннадцать побед и четыре ничьи за 15-ть матчей во всех турнирах.

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