Інцидент трапився на недільному тренуванні "синіх" – Рюдігер влетів у підкаті в голкіпера, після чого спалахнув конфлікт, повідомляє The Guardian.

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Гравці почали висловлювати одне одному претензії, а справа цілком могла дійти до бійки, але втрутився Томас Тухель, який відправив Рюдігера до роздягальні. Трохи пізніше німецький оборонець перепросив у Кепи, тож конфлікт можна вважати залагодженим.

Нагадаємо, що Челсі зазнав першої поразки під керівництвом Тухеля у матчі з Вест Бромвіч Альбіоном – один з аутсайдерів першості розбив "аристократів" з рахунком 5:2.

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