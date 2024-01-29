"Переезд за границу – это то, что продолжает привлекать меня, и в Испании чрезвычайная лига. С моей точки зрения, и на основе моего опыта работы с испанцами, они характеризуются огромной уверенностью в себе.

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Когда вы говорите с испанским игроком, у меня сразу возникает ощущение, что вы обращаетесь непосредственно к этому человеку. Нет причин снова тренировать другой клуб во Франции", – цитирует немца Mundo Deportivo.

Напомним, Томас Тухель возглавил Баварию в марте 2023 года. Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до 2025 года. В настоящее время Бавария находится на второй строчке в турнирной таблице с 47 баллами, отставая от Байера на два очка.

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