"Переїзд за кордон – це те, що продовжує приваблювати мене, і в Іспанії надзвичайна ліга. З моєї точки зору, та на основі мого досвіду роботи з іспанцями, вони характеризуються величезною впевненістю в собі.

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Коли ви говорите з іспанським гравцям у мене відразу виникає відчуття, що ви звертаєтеся безпосередньо до цієї людини. Немає причин знову тренувати інший клуб у Франції", – цитує німця Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Томас Тухель очолив Баварії в березні 2023 року. Його чинна угода з німецьким клубом розрахована до 2025 року. Наразі Баварія перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці з 47 балами, відстаючи від Байєра на два очки.

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