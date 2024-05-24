Наставник Бернли Венсан Компани приблизился к переходу на топ-уровень – в мюнхенскую Баварию.

Бавария находится на завершающей стадии переговоров с Бернли относительно суммы компенсации за наставника Венсана Компани, сообщает Фабрицио Романо.

Клуб Чемпионшипа требует от Баварии компенсацию в 20 млн евро за своего тренера

Также отмечается, что бельгиец уже определился с тренерским штабом, а контракт готов. Ранее сообщалось, что Бернли хочет получить за досрочный разрыв контракта с наставником 20 млн евро.

Напомним, что Бернли по итогам сезона 2023/24 вылетел из АПЛ. Баварии нравится подход Венсана к работе, к тому же он знает немецкий язык. Ранее боссы мюнхенцев делали предложение возглавить команду таким тренерам, как Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Оливер Гласнер. Также руководство Рекордмейстера пыталось сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера команды. Во всех этих случаях мюнхенцы получили отказ.

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