Форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик нарушил гегемонию Реала и Барселоны в чемпионате Испании.

Украинский нападающий стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах за "красно-белых".

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Получив Пичичи, Артем Довбик прервал 15-летнее доминирование игроков Реала и Барселоны в погоне за наградой. Последний раз трофей завоевал не футболист "сливочных" или "кулес" в сезоне 2008/09. Тогда лучшим бомбардиром чемпионата Испании стал Диего Форлан, выступавший за Атлетико.

Всего в Ла Лиге с 2000 года лишь шесть игроков, не представляющих Реал и Барселону, смогли выиграть Пичичи. Это Сальва Бальеста (Расинг Сантандер, сезон 1999/2000), Диего Тристан и Рон Макаай (оба – Депортиво, сезоны 2001/02 и 2002/03), Диего Форлан (Вильярреал 2004/05 и с Атлетико 2008/09), Дани Гуиса (Мальорка, 2007/08). Теперь этот список пополнил и Артем Довбик из Жироны.

Напомним, что украинец своей результативностью помог "красно-белым" занять третье место по итогам чемпионата и получить впервые в истории путевку в Лигу чемпионов.

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