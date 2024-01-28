Боруссия Д благодаря хет-трику Фюлькруга разбила Бохум и поднялась в зону Лиги чемпионов, Унион Берлин одолел Дармштадт
В воскресенье 19-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 19-й тур
Унион – Дармштадт – 1:0
Гол: Голлербах, 62
Боруссия Д – Бохум – 3:1
Голы: Фюлькруг, 6 (п.), 72, 90+1 (п.) – Шлоттербек, 45 (аг.)
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В первом матче дня Унион одержал тяжелую победу над Дармштадтом. Худшая команда Бундеслиги достойно противостояла берлинцам в первом тайме и фактически не позволила им создать хоть что-то. Можно вспомнить разве два неточных удара Беренса и неудачное замыкание подачи с углового Триммеля.
Сразу после перерыва Голлербах и Крал в течение минуты могли выводить Унион вперед, но первому откровенно не повезло с точностью, а с ударом второго справился кипер. В конце концов, на 63-й минуте Голлербах пробил "стену" Дармштадта и берлинцы задышали свободнее. Давление ответственности отошло и хозяева начали создавать момент за моментом. Раскрылись и гости – Гьясула имел шанс сравнять счет, первым успел на добивание, но головой пробил мимо стойки.
Как следствие, все завершилось минимальным преимуществом Униона – берлинцы набрали 17 очков и остались пятнадцатыми, Дармштадт с 11-ю пунктами безнадежно последний.
В еще одном поединке дортмундская Боруссия на своем поле взяла верх над дерзким Бохумом. Все голы в этой встрече забивали хозяева. Фюлькруг уже на первых минутах вывел "шмелей" вперед – Риманн нарушил правила и Никлас с пенальти наказал кипера рурцев. В конце тайма Боруссия забила второй раз, но уже в свои ворота – Шлоттербек неудачно прервал прострел, направив сферу в свои ворота.
Бохум огрызался очень остро, но на экваторе второй половины матча снова пропустил – Фюлькруг оформил дубль, на этот раз забив с игры. Уже в добавленное время форвард сборной Германии торжествовал в третий раз (снова с пенальти), завершив свой бенефис в этот вечер.
Победа принесла дортмундцам 36 очков и позволила потеснить РБ Лейпциг из топ-4 Бундеслиги. Бохум с 20-ю пунктами остался четырнадцатым.
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