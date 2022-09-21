В начале сентября лондонцы отправили немецкого специалиста в отставку. Однако Тухель уже присматривается к потенциальным работодателям. В частности, ему интересна работа в Баварии, сообщает Bild.

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По информации источника, экс-наставник Челси даже готов пойти на понижение зарплаты. В Лондоне у него был контракт, по которому зарабатывал около 8 миллионов евро. В то же время отмечается, что пока не было никаких контактов между Баварией и представителями Тухеля.

Напомним, разговоры о вероятном увольнении Юлиана Нагельсманна появились из-за плохих результатов. После 7 сыгранных матчей Бавария набрала всего 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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