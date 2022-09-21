На початку вересня лондонці відправили німецького фахівця у відставку. Однак Тухель вже придивляється до потенційних роботодавців. Зокрема, йому цікава робота в Баварії, повідомляє Bild.

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За інформацією джерела, екс-наставник Челсі навіть готовий піти на зниження зарплати. У Лондоні він мав контракт, за яким заробляв близько 8 мільйонів євро. Водночас зазначається, що наразі не було жодних контактів між Баварією та представниками Тухеля.

Нагадаємо, розмови про ймовірне звільнення Юліана Нагельсманна з'явилися через погані результати. Після 7 зіграних матчів Баварія набрала лише 12 очок та наразі посідає п'яте місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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