"Ех, к*рва, ми йдемо на підвищення", – так вболівальники Уніона зустрічали перспективу виходу в Бундеслігу кілька років тому. З легкою ейфорією розчарування. Вони боялися, що великий футбол зруйнує їхній маленький світ, що комерція зіпсує сімейну атмосферу стадіону посеред Кьопеніка.

Фанати Уніон Берлін атмосферно зустріли Різдво на стадіоні

Фани завжди були головними зірками Уніона. Можна не знати воротаря команди, але не можна пройти повз різдвяні співи на Альте Фьорстерай. Зворушливі історії, як вболівальники власноруч реконструювали арену чи здавали кров, щоб фінансово допомогти клубу, облетіли весь світ. "Ми не робимо спеціально нічого, щоб комусь сподобатись. Але ж не можемо заборонити людям любити нас!" – каже диктор стадіону.

Настав той час, коли команда виходить з тіні своїх неймовірних фанів. П'ята частина чемпіонату позаду, а Уніон очолює Бундеслігу, не знаючи поразок. І це вже після матчу з Баварією, яка відстала в таблиці на 5 очок. Просто фантастика, враховуючи можливості "залізних". Уніон має один з найдешевших складів у Бундеслізі – вся команда оцінена в стільки, як один Кімміх чи Беллінгем.

Відповідальні за успіх – головний тренер Урс Фішер і менеджер Олівер Рунерт. Вони витягли Уніон у Бундеслігу та продовжують видавати прогрес, коли це виглядає нереально.

Перший сезон – 11 місце

Другий сезон – 7 місце та вихід у єврокубки

Третій сезон – 5 місце з одним очком відставання від зони ЛЧ

Четвертий сезон – проміжне 1 місце після 7 турів

Уніон постійно втрачає найкращих гравців. Рафал Гікєвіч, Себастьян Андерссон, Макс Крузе, Крістофер Ленц, Роберт Андріх, Марвін Фрідріх, Гріша Прьомель, Маркус Інгвартсен, Тайво Авонії – неповний список важливих втрат за останні два роки. Як тільки хтось починає сяяти – відразу йде в багатший клуб на кращий контракт. А Берлін все одно не падає.

Рунерт майстерно знаходить нових недооцінених гравців, а Фішер примудряється ліпити нову команду. До того ж щоразу сильнішу. Лідера атак Авонії продали за 20 мільйонів у Ноттінгем Форест, але про нього вже ніхто не згадує. Шеральдо Беккер перетворився в найкращого бомбардира Бундесліги (6 голів + 3 асисти), а витягнутий зі Швейцарії Джордан Сібачо чудово його доповнює.

Уніон на чолі Бундесліги – везіння? Не без цього. Берлінці забили на 9 голів більше, ніж мали б відповідно до системи xG. Це найбільший "перебір" у топ-чемпіонатах. Такі аномалії зустрічаються не часто і тривають не довго. Однак результати покращуються з року в рік. Це не може бути випадковістю.

Стабільність забезпечує надійна оборона. У минулому сезоні тільки Баварія допустила менше моментів біля своїх воріт, у поточному – тільки Дортмунд. Уніон шикарно захищається на власній половині в 5-3-2. Нещодавній матч з Баварією став яскравою демонстрацією, коли мюнхенські зірки не могли знайти бодай клаптик вільного простору чи вузенький коридор під передачу. Все перекрито. Бетонна стіна.

Бундесліга – відкритий чемпіонат, де кожен кожного намагається запресингувати. Уніон йде проти тренду. Третій сезон поспіль столична команда очолює пресинговий антирейтинг Німеччини. Урс Фішер віддає м'яч, паркує "автобус", витягує суперників і спускає своїх футболістів у контратаки.

Простий олдскульний футбол, але доведений до ідеалу. Уніон – третій у Бундеслізі за вертикальністю атак і четвертий за кількістю передач вперед. Жодних зайвих перепасовок. Берлінська пружина миттєво розрівнюється, застаючи опонентів зненацька. Тому атаки Уніона дуже гострі – 60% всіх ударів хлопці Фішера завдають з меж чужого штрафного. У Німеччині їм немає рівних.

Цікаво, що своїм стилем гри Уніон мимоволі підтримує дух клубу. Проти системи! Проти моди! Проти всіх! У часи НДР вболівальник Уніона = дисидент. На матчах команди віяло стійким антикомуністичним настроєм. "Краще бути лузером, чим свинею Штазі", – так фани протиставляли себе берлінському Динамо.

Уніон виліз на вершину німецької футбольної піраміди, але не втратив свою ідентичність. Кількість клубних членів за останнє десятиліття виросла з 7 тисяч до 40 тисяч, але футбольний бомонд для них все одно чужий.

Очевидно, що Уніон не зможе поборотися за чемпіонство, однак цілком може застрибнути в Лігу чемпіонів. У нього є залізна стабільність, якої бракує багатшим клубам. Але вболівальників з Кьопеніка патос ЛЧ з неймарами і салахами навряд чи надихає. Це ж доведеться дивитися футбол сидячи...

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